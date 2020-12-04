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    • 04.12.2020 13:50
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    SON DAKİKA: Hangi meslek grupları önce sı olacak?

    Son dakika: 'ye ilk sı 11 Aralık'ta gelecek. Bu tarihten sonra yapılan araştırmalar olumlu sonuç verirse aşılama faaliyetleri başlayacak. Peki hangi meslek grubu daha önce aşı olacak? Aşı takvimi nasıl işleyecek. Tüm detaylar haberimizde

    Hangi meslek grupları önce aşı olacak?

    İlk etapta sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarla yaşlı, engelli ve koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşı olacak.

    İlk grubu 50 yaş ve üzeri en az bir kronik rahatsızlığı olanlar izleyecek.

    3. grupta ise 50 yaş altı en az bir kronik rahatsızlığı olanlar, genç yetişkinler aşılanacak.

    4. grupta ilk 3 grubun dışında kalan tüm bireyler yer alacak.

    Aşılama sürecinde hangi meslek grubunda yer alanlara öncelik verileceği de netleşti.

    İlk aşıları sağlık personeli olacak.

    Ardından polisler, askerler, güvenlik personeli, öğretmenler, arama kurtarma ekipleri, toplu taşıma hizmeti verenlerle uçuş personeli, kuryeler ve taksicilere aşı yapılacak.

    İkinci aşamada ise elektrik, su, doğalgaz bakım-dağıtım gibi belediyecilik ve altyapı hizmetlerinde çalışanlar, telekomünikasyon hizmeti verenlerle itfaiye çalışanları aşı olacak.

    4 aşamalı planda aşıların hangi tarihte yapılacağı da netleşti.

    1. grup 11 Aralık-21 Ocak, 2. grup 22 Ocak-28 Şubat, 3. grup 1 Mart-30 Nisan tarrihleri arasında aşı olacak. Geriye kalanlar ise 1 Mayıs'tan itibaren aşılanacak.
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