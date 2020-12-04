Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? 5-6 Aralık sokağa çıkma yasağında kargo şirketleri açık mı? Sorgulamalarının yanıtını haberimizde derledik. Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sokağa çkma yasağının uygulanmaya başlayacağını açıklamasının ardından gözler kargo şirketlerine çevrildi. Özellikle çoğunlukla evde olan vatandaşlar online alışveriş yaptığı için kargolarının hafta sonu sokağa çıkma yasağında gelip gelmeyeceğini merak ediyor. İşte ayrıntılar…
5-6 ARALIK HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 20 Kasım'da başlayan kısıtlamalar ve hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile çeşitli sorular gündeme geldi. Bunların arasında kargo şirketlerinin akıbeti de yer aldı. Genelgede binlerce vatandaşı ilgilendiren konuya açıklık getirilerek, ''Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar istisna kapsamındadır.'' denildi.
KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
YURTİÇİ KARGO
Yurtiçi Kargo hafta içi 09.00 - 18.00 saatleri arası hizmet veriyor. Hafta sonu ise cumartesi günleri 09.00 - 17.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
MNG KARGO
MNG kargo şubeleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapıyor. Cumartesi günleri saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.
PTT KARGO
PTT, hafta içi her gün sabah tam 08.30'da başlar ve 12.30'a kadar mesai sürer. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola verilerek öğlen 13.30'da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00'a kadar hizmet vermeye devam eder.
SÜRAT KARGO
Sürat Kargo ise hafta içi 08:30 - 18:00 arası çalışırken hafta sonu cumartesi de 08:30 - 14:00'e kadar hizmet veriyor. Pazar günleri şubeleri açık değildir.
ARAS KARGO
Aras Kargo şubeleri çalışma yani mesai saatleri hafta içi pazartesiden, cuma gününe kadar 08:30 ile 18:00 arasındadır. Hafta sonları ise cumartesi 08:30 ile 13:00 arasında şubeler hizmet vermektedir. Pazar günleri ise tüm şubeler kapalıdır.