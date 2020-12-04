Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağında BİM, A101, Şok ve Migros çalışma saatleri!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.



ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye genelinde yüzlerce şubesi bulunan Şok marketler bir açıklama yaptı ve sokağa çıkma yasağı ile birlikte açılış kapanış saatlerinin değiştiğine yer verildi. Söz konusu açıklamada marketin hafta içinde saat 10.00 ile 20.00 arasında açık olacağına, hafta sonu ise 10.00 ile 17.00 arasında açık olacağına yer verildi.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

Bim marketler tarafından yapılan açıklamada Şok markette olduğu gibi hafta içinde marketin saat 10.00 ile 20.00 arası hizmet vereceğine, hafta sonu ise marketin saat 10.00 ile 17.00 arası açık olacağına yer verildi.