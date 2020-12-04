Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağında BİM, A101, Şok ve Migros çalışma saatleri!

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı bugün saat 21:00 itibariyle başlıyor. Vatandaşlar hemen temel ihtiyaçlarını almaya başladı, bir yandan da marketlerin hafta sonu açık olup olmayacağı araştırılanlar arasında yer alıyor. Arama motorları üzerinden sokağa çıkma yasağında BİM, A101, Şok ve Migros çalışma saatleri en sık sorgulananlar arasında yer alıyor. Peki sokağa çıkma yasağında marketler, bakkallar ve fırınlar hangi saat aralığında hizmet verecek? Sokağa çıkma yasağına ilişkin genelgeye haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?
Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
Türkiye genelinde yüzlerce şubesi bulunan Şok marketler bir açıklama yaptı ve sokağa çıkma yasağı ile birlikte açılış kapanış saatlerinin değiştiğine yer verildi. Söz konusu açıklamada marketin hafta içinde saat 10.00 ile 20.00 arasında açık olacağına, hafta sonu ise 10.00 ile 17.00 arasında açık olacağına yer verildi.
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
Bim marketler tarafından yapılan açıklamada Şok markette olduğu gibi hafta içinde marketin saat 10.00 ile 20.00 arası hizmet vereceğine, hafta sonu ise marketin saat 10.00 ile 17.00 arası açık olacağına yer verildi.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 market henüz bir açıklama yapmadı. Ancak A101'in de aynı saatlerde hizmet vermesi bekleniyor.
Diğer bakkallar ve fıtınların da bu saatlerde hizmet vermesi bekleniyor. Hafta sonu vatandaşlar markete alış verişe ve ekmek almaya gidebilecek. Ancak bu da sadece yaya olarak. Araç ile gitmeye izin yok.
İŞTE YENİ KARARLAR
Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı 5'e kadar kesintisiz devam edecektir. Üretim tedarik lojistik sağlık tarım orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.
- Market kasap gibi işletmeler ile eve paket servisi verecek yerler hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.
- Restoranlar paket servisi dışında hizmet veremeyecektir.
- 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.
- Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir.
- Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.
- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da geçilmeyecektir.
- Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.
- AVM girişte HES kod uygulamasına geçilecektir.
- Kalabalık caddeler ile meydana girebilecek kişi sayısı Umimi Hıfzısıhha kurulu ile sınırlandırılabilecektir.
- 50 kişiden fazla olan işyerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir.
Bu hususlarla ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgede yayınlanacak ve salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak.