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    • 04.12.2020 12:10
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    'li 'nden bir skandal daha! larını ödemek için 32 yıllık kamu alanını satışa çıkardılar

    Hükümeti kamu alanlarını satmakla suçlayan ’de bir skandal daha ortaya çıktı. 32 yıldır Foça'daki turistlik alanların satışlarına bir yenisinin daha eklenmemesi için halk isyan etti. batağındaki 'nin satışını planladığı yer, bölgedeki son turistlik alan olan .

    , içinde çok kıymetli turizm arazilerinin de bulunduğu yerleri satışa çıkarmak istiyor. İzmirli vatandaşlar belediyenin çalışmasına tepki gösterdi. 'li Başkanı Tunç Soyer'in kamuya ait arazileri sattığı ortaya çıkmıştı. Buna rağmen İzmir'deki belediyelerde lanma da artmaya devam ediyor.

    CHP'Li Soyer'in satış planı ilçe belediyeleri tarafından da uygulanmaya çalışılıyor. Foça Belediyesi, 'nın arazinin satışa çıkarılması çalışılıyor.

    "KALAN SON TURİSTLİK YER"
    Foça Belediyesi Meclis Üyesi Ethem Ali Haydar Çapçı, Foça'da yaşananları A Haber'de anlattı.

    İzmir'deki belediyelerde satış düzeninin arttığını ifade eden AK Parti'li Çapçı, "Foça'da 32 yıldır CHP iktidarı var. Devamlı işçi alımları yapılıyor ancak maaşları ödenemiyor. Bundan ötürü de Foça'nın turistlik yerleri satılıyor. Burası 17 bin 561 metrekare ve Foça'da kalan tek turistlik yer. Vatandaşlar da bizler de buranın satılmasını istemiyoruz. Yap işlet devret modeli ile burası kazandırılabilir. Daha fazla yatak kapasiteli bir yer haline gelebilir. Gelen para ile de belediyenin borçları ödenir." şeklinde konuştu.

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    Haberler Güncel CHP'li İzmir Foça Belediyesi'nden bir skandal daha! Borçlarını ödemek için 32 yıllık kamu alanını satışa çıkardılar