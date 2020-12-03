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    • 03.12.2020 13:49
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    Son dakika: le aranan Azerbeycanlı iş adamı Bağcılar'da yakalandı

    Son dakika haberi... İstanbul Bağcılar'da polisin düzenlediği operasyonda, Interpol tarafından hakkında çıkarılan, 'da dolandırıcılık ve cinayet suçundan aranan (33) yakalandı.

    DHA
    Kırmızı bültenle aranıyordu! Orada yakalandı

    Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, INTERPOL tarafından "kasten öldürme" ve "dolandırcılık" suçundan aranan uyruklu 'in Bağcılar'da saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İddiaya göre Mehdiyev, Azerbaycan'da hakkında yakalama kararı çıktıktan sonra 2017 yılında 'ye giriş yaptı.

    Farklı adreslerde saklanan şüphelinin Bağcılar'da tekstil fabrikası olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekiplerinin kendi fabrikasına yaptığı operasyonda şüpheli kıskıvrak yakalandı. Azerbaycan'da kendini müteahhit olarak tanıtan Mehdiyev, birçok kişiyi ev sahibi yapma umuduyla dolandırdı. Ayrıca Azerbaycan'da bıçaklı kavgaya karışarak bir kişinin ölümüne de sebep olduğu öğrenilen şüpheli, işlemlerinin ardından iade süreci için adliyeye sevk edildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Kırmızı bültenle aranan Azerbeycanlı iş adamı Saduq Mehdiyev Bağcılar'da yakalandı