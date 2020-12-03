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    • 03.12.2020 10:03
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    SON DAKİKA: 'de iki araçta 159 kilo eroin ile metamfetamin ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, kent merkezi ve  ilçesinde iki ayrı araçta yapılan aramalarda 157 kilo 700 gram eroin ile 1 kilo 866 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

    DHA
    İki araçta 159 kilo ele geçirildi!

    kent merkezi ve ilçesinde iki ayrı araçta yapılan aramalarda 157 kilo 700 gram eroin ile 1 kilo 866 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.



    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova ilçesi Orman Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri aracı durdurularak arama yaptı. Aramada, aracın bagaj bölümünde, preslenmiş 310 kalıp halinde 157 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Hakkari kent merkezinde Depin polis kontrol noktasında durdurulan bir aracın bagajında da stepne içerisinde 7 paket halinde 1 kilo 866 gram metamfetamin ele geçirildi.

    Her iki operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.




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