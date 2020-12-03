Nescafe BMW 118i, iPhone 11 çekiliş sonuçları isim listesi! Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Kısa mesaj ile Turkcell, Türk Telekom Mobil ve Vodafone operatörlerinin tüm aboneleri katılım yapabilir. Kısa mesaj ile başarılı ya da hatalı tüm katılımlar KDV ve ÖİV dahil, Turkcell ve Türk Telekom Mobil için 1 TL ve Vodafone için 0,65 TL olarak katılımcıya ücretlendirilir. Operatörlerin katılım mesajı birim fiyatlarında değişiklik hakkı saklıdır.

Çekilişte her aylık dönem için 75 kişi Apple Iphone 11 64GB cep telefonu (tavsiye edilen perakende satış bedeli 7.299,00 TL) ve 75 kişi Apple Airpods ve şarj kutusu (tavsiye edilen perakende satış bedeli 1.099,00 TL) ikramiyesi kazanacaktır.