Nescafe BMW 118i, iPhone 11 çekiliş sonuçları isim listesi! Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? Nescafe BMW 118i, iPhone 11 çekiliş sonuçları isim listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Nescafe ürünlerinden çıkan şifreyle çekilişe katılan vatandaşlar ödül kazanıp kazanmadığını araştırıyor. Kampanya sonunda tüm katılımlar üzerinden yapılacak 5.dönem çekilişinde ise 3 kişi BMW 118i Sport Line 2020 Model Otomobil (tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 281.200 TL) ikramiyesi sahipleri belli olacak.
NESCAFE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Nescafe çekiliş sonuçları sırayla 02 Kasım 2020, 03 Aralık 2020, 04 Ocak 2021, 04 Şubat 2021 tarihlerinde açıklanıyor. Çekiliş sonuçları henüz duyurulmadı ancak sonuçlar açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.
NESCAFE ÇEKİLİŞİ HAKKINDA
4 aylık dönem ve ilk 4 aylık dönemin tüm katılımları üzerinden gerçekleşecek 5.Dönem;
1.Dönem:21.09.2020 -20.10.2020,
2.Dönem:21.10.2020-20.11.2020,
3.Dönem:21.11.2020-20.12.2020,
4.Dönem:21.12.2020-20.01.2021,
5.Dönem:21.09.2020-20.01.2021 olarak düzenlenmektedir.
Kampanya tarihleri arasında promosyonlu Nescafé 3ü1 Arada Orijinal, Nescafé 3ü1 Arada Extra, Nescafé 3ü1 Arada Sütlü Köpüklü veya Nescafé 2si1 Arada ürünlerinin ambalajı içerisindeki katılım şifresini, ad-soyad, adres bilgileri ile birlikte aralarında birer boşluk bırakarak 6635'e eksiksiz bir SMS gönderenler veya www.nescafe.com.tr (ücretsiz) adresindeki formu eksiksiz dolduranlar 1 (bir) çekiliş hakkı kazanacaktır.
Aynı şifreye ait mükerrer katılımlar elenecek ve ilk gönderilen şifreli katılım kabul edilecektir.
Katılımlarda şifre, ad, soyad bilgilerinden herhangi biri eksik olanlara çekiliş hakkı verilmeyecektir.
Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır.
Kısa mesaj ile Turkcell, Türk Telekom Mobil ve Vodafone operatörlerinin tüm aboneleri katılım yapabilir. Kısa mesaj ile başarılı ya da hatalı tüm katılımlar KDV ve ÖİV dahil, Turkcell ve Türk Telekom Mobil için 1 TL ve Vodafone için 0,65 TL olarak katılımcıya ücretlendirilir. Operatörlerin katılım mesajı birim fiyatlarında değişiklik hakkı saklıdır.
Çekilişte her aylık dönem için 75 kişi Apple Iphone 11 64GB cep telefonu (tavsiye edilen perakende satış bedeli 7.299,00 TL) ve 75 kişi Apple Airpods ve şarj kutusu (tavsiye edilen perakende satış bedeli 1.099,00 TL) ikramiyesi kazanacaktır.