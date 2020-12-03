Bakan Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AGİT 27'nci Bakanlar Konseyi Toplantısına VTC ile katıldık. Yukarı Karabağ'daki gelişmeler 30 yıl sonra barış için gerçek bir şanstır. Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz. AGİT'in arabuluculuk çabalarına katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.