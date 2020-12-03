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    • 03.12.2020 16:15
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    Dışişleri Bakanı : ’daki gelişmeler 30 yıl sonra barış için gerçek bir şanstır

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı , video konferans yöntemiyle düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı () 27'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı. Çavuşoğlu, "’daki gelişmeler 30 yıl sonra barış için gerçek bir şanstır" dedi.

    30 yıl sonra barış için gerçek bir şans

    Bakan Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AGİT 27'nci Bakanlar Konseyi Toplantısına VTC ile katıldık. Yukarı Karabağ'daki gelişmeler 30 yıl sonra barış için gerçek bir şanstır. Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz. AGİT'in arabuluculuk çabalarına katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yukarı Karabağ’daki gelişmeler 30 yıl sonra barış için gerçek bir şanstır