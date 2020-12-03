Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de corona virüs vakalarının artmaya başlamasının ardından önlemler alındı. Hafta sonları tam gün hafta içi ise belirli saatlerde sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verildi. Bu noktada bazı sınavların tarihlerinde de değişiklikler yapıldı. Peki ALES sınavı ertelendi mi, iptal mi? 2020 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama geldi. İşte ALES hakkındaki detaylar…