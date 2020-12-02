Marketler bakkallar ve fırınların sokağa çıkma yasağı günü açık olacağı saatler (bim, a101, şok ve migros kaçta açılacak kaçta kapanacak?)

Sokağa çıkma yasağı dün akşam itibariyle başladı ve ilk defa diğer sokağa çıkma yasaklarından farklı olarak market çalışma saatleri konusunda bir değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu Türkiye genelinde geçerli olacak ve vatandaşlar sadece market ile bakkala gidebilecek. Peki marketler, bakkallar ve fırınlar saat kaçta açık olacak? Türkiye genelinde yüzlerce şubesi bulunan Şok marketler bir açıklama yaptı ve sokağa çıkma yasağı ile birlikte açılış kapanış saatlerinin değiştiğine yer verildi. Söz konusu açıklamada marketin hafta içinde saat 10.00 ile 20.00 arasında açık olacağına, hafta sonu ise 10.00 ile 17.00 arasında açık olacağına yer verildi.
ŞOK MARKETTEN AÇIKLAMA
Türkiye genelinde yüzlerce şubesi bulunan Şok marketler bir açıklama yaptı ve sokağa çıkma yasağı ile birlikte açılış kapanış saatlerinin değiştiğine yer verildi. Söz konusu açıklamada marketin hafta içinde saat 10.00 ile 20.00 arasında açık olacağına, hafta sonu ise 10.00 ile 17.00 arasında açık olacağına yer verildi.
BİM
Bim marketler tarafından yapılan açıklamada Şok markette olduğu gibi hafta içinde marketin saat 10.00 ile 20.00 arası hizmet vereceğine, hafta sonu ise marketin saat 10.00 ile 17.00 arası açık olacağına yer verildi.
A101
A101 market henüz bir açıklama yapmadı. Ancak A101'in de aynı saatlerde hizmet vermesi bekleniyor.
Diğer bakkallar ve fıtınların da bu saatlerde hizmet vermesi bekleniyor. Hafta sonu vatandaşlar markete alış verişe ve ekmek almaya gidebilecek. Ancak bu da sadece yaya olarak. Araç ile gitmeye izin yok.
İŞTE ALINAN TEDBİRLER
Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı 5'e kadar kesintisiz devam edecektir. Üretim tedarik lojistik sağlık tarım orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.
- Market kasap gibi işletmeler ile eve paket servisi verecek yerler hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.
- Restoranlar paket servisi dışında hizmet veremeyecektir.
- 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.
- Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir.
- Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.
- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da geçilmeyecektir.
- Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.
- AVM girişte HES kod uygulamasına geçilecektir.
- Kalabalık caddeler ile meydana girebilecek kişi sayısı Umimi Hıfzısıhha kurulu ile sınırlandırılabilecektir.
- 50 kişiden fazla olan işyerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir.
Bu hususlarla ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgede yayınlanacak ve salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak.
KORONAVİRÜS AŞISI ÜCRETSİZ OLACAK
Kabine toplantımızın ilk ve en önemli konusu koronadaki gelişmelerdi. Dünyanın her yerinde hiç görülmedik bir tırmanışa geçen salgın maalesef ülkemizde de etkili oluyor. Yeni bir takım tedbirleri hayata geçireceğimizi paylaşmıştık. Vaka sayılarının 30 bine dayanmış olması hepimizin daha dikkatli davranmasını gerektirmektedir. Salgının olumsuz etkisini azaltmak için insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan bu tür çarelerden başka bir şey bulunmuyor.
Belirlediğimiz salgın tedbirlerine harfiyen uyulmasını bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamalarını istiyoruz. Üzerimize düşen fedakarlıkları yapmak zorundayız. Sağlık çalışanlarımızın canla başla ortaya koydukları gayrete en büyük teşekkürümüz, onlara ilave bir yük getirmemek olacaktır. 83 milyon hep birlikte seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor.