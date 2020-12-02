AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AUZEF vize sınavı sonuç sorgulama ekranı!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi vize sınavları 29 Kasım'da tamamlandı ve ardından sonuçlar merakla beklenmeye başlandı. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih verildi mi? 2020 AUZEF vize sınavı sonuç sorgulama ekranı adayların erişimine açıldı mı? Binlerce öğrencinin merak ettiği AUZEF sınav sonuçları hakkında detayları haberimizde bulabilirsiniz.
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapılırken 'AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna da yanıt aranıyor. Normal şartlarla 10 gün içinde açıklanan AUZEF sınav sonuçlarını 9 Aralık tarihine kadar açıklanması bekleniyor…
AUZEF sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır.
AUZEF vize sınav sonuçları kurumun resmi sitesinde açıklanacaktır. Sınav sonuçlarınızı http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebilirsiniz.
21 Kasım saat sabah 06:00'da başlayan AUZEF güz dönemi sınavları 29 Kasım saat 23:59'da sona erdi. İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaya göre, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi Ara (Vize) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden giriş yapıldı.
AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
21-29 Kasım tarihlerinde uygulanan sınavlarda ter döken binlerce öğrenci vizelerden geçmenin hayalini kurarken AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı merak ediyor. AUZEF sonuçları açıklanmadı. Kurumun resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçlarınızı http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebileceksiniz.
AUZEF DERS GEÇME NOTLARI
Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD aldığı derslerden geçip geçemeyeceğinin, öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olup olamayacağının ve mezun olursa mezuniyet derecesinin ne olacağının belirlenmesinde kullanılır.
Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO), bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı, her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği bağıl notlar(harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları) bu derslerin kredi saatleri ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç söz konusu derslerin kredi saatleri toplamına bölünerek ANO bulunur(Tablo 1). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır.
ANO hesaplaması, her yarıyıl için ayrı ayrı yapıldığı için ANO belirli bir yarıyıla özgü ortalama değeridir. Öğrencinin tamamladığı her bir yarıyılın ayrı ayrı ANO' ları vardır: 1. yarıyılın ANO'su, 5. yarıyılın ANO'su vb. Başarı notları G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi, ANO hesaplamasına katılmaz. Bir öğrencinin belirli bir yarıyıl için ANO'sunun hesaplanabilmesi için:
1. O yarıyılda aldığı derslerin neler olduğunun,
2. Bu derslerin kredi saatlerinin,
3. Öğrencinin bu derslerde aldığı dört üzerinden bağıl notların bilinmesi gereklidir.