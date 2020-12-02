Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheliden O.R. isimli şüpheli sevk edildiği mahkemece "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya ticareti" suçundan cezaevine gönderildi. Operasyon anı polis kamerasına yansırken, ele geçirilen metamfetaminin 2020 yılında İstanbul'da ele geçirilen en yüksek miktar olduğu öğrenildi.