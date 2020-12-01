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    • 01.12.2020 15:44
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    SON DAKİKA! Başkanı Aygün'den flaş açıklama! ALES, YÖKDİL ve diğer sınavlar ertelendi

    Son dakika haberine göre koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

    ÖSYM'den flaş açıklama! O sınavlar ertelendi

    Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Açıklama Başkanı Prof. Dr. 'den geldi.

    İşte Aygün'ün yaptığı açıklama
    Değerli Adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

    Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! ÖSYM Başkanı Aygün'den flaş açıklama! ALES, YÖKDİL ve diğer sınavlar ertelendi