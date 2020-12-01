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    • 01.12.2020 08:23
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    SON DAKİKA: 'nun bazı seferleri iptal edildi

    Son dakika haberine göre, Bursa Deniz Otobüslerinin () bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. İşte iptal edilen seferler.

    AA
    Deniz ulaşımına fırtına engeli!

    Bursa Deniz Otobüslerinin () bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

    BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) -İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) ve saat 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.



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    Haberler Güncel SON DAKİKA: BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi