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    • 01.12.2020 13:03
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    ? E-devlet alma ekranı!

    ? Sorusunun yanıtı gündemde binlerce kişi tarafından sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte kabine toplantısı yapıldı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kararları açıklarken, İçişleri Bakanlığı’da konuyla ilgili genelge yayınladı. Şehirdışına çıkmak isteyen 65 yaş üstü vatandaşların almaları gerektiği açıklandı. Bu gelişme üzerine merak edilen e-devlet seyahat izin belgesi sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E-devlet seyahat izin belgesi alma ekranı!

    Corona virüs ile mücadele kapsamında yeni kısıtlamalar gündeme geldi ve 65 yaş üstü vatandaşların seyahat izin belgesi almaları gerektiği duyuruldu. Bunun üzerine binlerce vatandaş E-devlet seyahat izin belgesi sorgulama ekranı hakkındaki bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Arama motorları üzerinden sıkça sorgulanan seyahat izin belgesi nasıl alınır? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz

    SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

    Seyahat izni almak isteyenler e-Devlet seyahat izin belgesi alma ekranına yoğun ilgi gösteriyorlar. e-Devlet üzerinden alınan bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.

    E-DEVLET İLE SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI

    e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor. Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor. Aynı zamanda sistem üzerinden de sorgulama yapılabiliyor.

    SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.

    T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine tıklayınız. Daha sonra açılan sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü seçmeniz gerekiyor.

    Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor.

    Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor.

    E- DEVLET ŞİFRESİ İNTERNETTEN ALINABİLİR Mİ?

    e-Devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden şifre güvenliği önemlidir. Bu nedenle PTT'den alınan şifreler ancak kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile verilmektedir.

    e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebilirsiniz.

    Şifrenizi unuttuysanız ve daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip, doğruladıysanız, PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz. Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.
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    Haberler Güncel Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E-devlet seyahat izin belgesi alma ekranı!