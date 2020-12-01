Kargo çalışma saatleri 2020! Hafta sonu sokağa çıkma yasağında kargolar açık mı?

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

YURTİÇİ KARGO

Yurtiçi Kargo hafta içi 09.00 - 18.00 saatleri arası hizmet veriyor. Hafta sonu ise cumartesi günleri 09.00 - 17.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG KARGO

MNG kargo şubeleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapıyor. Cumartesi günleri saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

PTT KARGO

PTT, hafta içi her gün sabah tam 08.30'da başlar ve 12.30'a kadar mesai sürer. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola verilerek öğlen 13.30'da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00'a kadar hizmet vermeye devam eder.