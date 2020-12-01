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    • 01.12.2020 15:24
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    Gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Artan corona virüs vakalarından dolayı Cumhurbaşkanlığı liderliğinde yeni kararlar alındı ve yeniden sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı. Bu gelişme üzerine kargo alım gönderimi olan vatandaşlar şirketlerin hangi saat ve günlerde çalıştığını merak ederek araştırır oldu. Peki ? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Kargo çalışma saatleri 2020! Hafta sonu sokağa çıkma yasağında kargolar açık mı?

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında dün kabine toplantısı yapıldı ve alınan yeni kararlar duyuruldu. İçişleri Bakanlığı'nca hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin valiliklere genelge gönderildi. Kargo çalışma saatleri 2020 vatandaşlar tarafından en çok merak edilenler arasında yer aldı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında kargolar açık mı? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

    SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

    İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 20 Kasım'da başlayan kısıtlamalar ve hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile çeşitli sorular gündeme geldi. Bunların arasında kargo şirketlerinin akıbeti de yer aldı. Genelgede binlerce vatandaşı ilgilendiren konuya açıklık getirilerek, ''Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar istisna kapsamındadır.'' denildi.

    KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

    YURTİÇİ KARGO

    Yurtiçi Kargo hafta içi 09.00 - 18.00 saatleri arası hizmet veriyor. Hafta sonu ise cumartesi günleri 09.00 - 17.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

    MNG KARGO

    MNG kargo şubeleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapıyor. Cumartesi günleri saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

    PTT KARGO

    PTT, hafta içi her gün sabah tam 08.30'da başlar ve 12.30'a kadar mesai sürer. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola verilerek öğlen 13.30'da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00'a kadar hizmet vermeye devam eder.

    SÜRAT KARGO

    Sürat Kargo ise hafta içi 08:30 - 18:00 arası çalışırken hafta sonu cumartesi de 08:30 - 14:00'e kadar hizmet veriyor. Pazar günleri şubeleri açık değildir.

    ARAS KARGO

    Aras Kargo şubeleri çalışma yani mesai saatleri hafta içi pazartesiden, cuma gününe kadar 08:30 ile 18:00 arasındadır. Hafta sonları ise cumartesi 08:30 ile 13:00 arasında şubeler hizmet vermektedir. Pazar günleri ise tüm şubeler kapalıdır.
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    Haberler Güncel Kargo çalışma saatleri 2020! Hafta sonu sokağa çıkma yasağında kargolar açık mı?