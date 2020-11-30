Sitokin fırtınası nedir? Sitokin fırtınası belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl olur?

SİTOKİN FIRTINASI NEDİR?

En sık viral enfeksiyonlar sonucu meydana gelen bu ifade şöyle tanımlanabilir, kişinin vücudunda sitokin aşırı ve kontrolsüz şekilde salındığında, etrafında ne varsa yıkmaya başlıyor ve sağlam hücreleri de öldürüyor. Bu durumla beraber bağışıklık sistemi, kendi dokularını yok etmeye başlıyor ve adeta dosttan çok düşmana dönüşüyor.

Dünyayı etkisi altına alan ölümcül virüs Kovid-19 ile mücadelede, "bağışıklık sisteminin dosttan düşmana dönüştüğü an" olarak adlandırılan "sitokin fırtınası" yıkıcı hasarların artışına ve ölüme neden oluyor.