KPSS polislik baraj puanı kaç? KPSS önlisans polislik puanı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Polis olmak isteyenler için KPSS puan şartı bulunuyor. Gerekli puanı kazanan vatandaşlar polis olmak için başvuru yapabilecek. Peki, POMEM KPSS polislik puanı kaç? İşte yanıtı!
POMEM KPSS TABAN PUANI KAÇ?
KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2019 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
POLİSLİK HANGİ PUAN TÜRÜNDEN ALIYOR?
KPSS sınayla yapılan polislik P3 puan türü üzerinden aday değerlendirmesi yapıyor.
KPSS 2020 POMEM TABAN PUANLARI
27. dönem POMEM polis alımında KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için KPSS lisans puanı P3 puan türünden 60, önlisans mezunları için 93 puan türünden 65 taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) şartını taşımak önemli olacak.
POMEM DUYURUSU GELDİ!
Polis Akademisi tarafından yapılan öğrenci alımı duyurusu şu şekilde;
"Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.440 erkek ve 960 kadın), 1.600 önlisans (1.360 erkek ve 240 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacaktır.
Alıma ilişkin esaslar ve sınav takvimi önümüzdeki günlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) açıklanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."