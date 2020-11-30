KPSS polislik baraj puanı kaç? KPSS önlisans polislik puanı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Polis olmak isteyenler için KPSS puan şartı bulunuyor. Gerekli puanı kazanan vatandaşlar polis olmak için başvuru yapabilecek. Peki, POMEM KPSS polislik puanı kaç? İşte yanıtı!

POMEM KPSS TABAN PUANI KAÇ?

KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2019 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)