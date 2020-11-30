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    • 30.11.2020 12:39
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    'ndan 'a ait savaş gemisi geçti! Dikkat çeken detay!

    ’ndeki 'ndan 'nın 'na giden 260,05 metre uzunluğunda, 32,3 metre genişliğindeki 50 bin 629 grostonluk gemi 'ndan geçti. Dev geminin geçiş esnasında Türk bayrağı çektiği de gözlemlendi.

    AA

    Marshall bandıralı "NAVIOS VERMILION" adlı dev konteyner gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

    Kocaeli'ndeki Diliskelesi Limanı'ndan Ukrayna'nın Odessa Limanı'na giden 260,05 metre uzunluğunda, 32,3 metre genişliğindeki 50 bin 629 grostonluk geminin geçişine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkör de refakat etti.

    Geminin geçişi sırasında İstanbul Boğazı'ndaki güvenlik önlemleri arttırıldı. Bahse konu sistemler ise Pakistan Donanması kontrolünde Pakistan'da savaş gemisine entegre edilecek. PNS TABUK'un boğaz geçişi esnasında Türk bayrağı çektiği de gözlemlendi.
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    Haberler Güncel İstanbul Boğazı'ndan Pakistan'a ait savaş gemisi geçti! Dikkat çeken detay!