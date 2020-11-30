Kocaeli'ndeki Diliskelesi Limanı'ndan Ukrayna'nın Odessa Limanı'na giden 260,05 metre uzunluğunda, 32,3 metre genişliğindeki 50 bin 629 grostonluk geminin geçişine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkör de refakat etti.