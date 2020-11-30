20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 30 Kasım tarihli alınacak kabine toplantısı kararları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni kararlar arasında hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasaklarının yanı sıra 20 yaş altı için de yeni kararlar alınması bekleniyor. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak?
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
Cumburbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıdan henüz karar çıkmadı. Başkan Erdoğan'ın yeni yasakları akşam saatlerinde açıklaması bekleniyor.
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL?
Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları saat 10.00- 20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
20 YAŞ ALTI VELİSİ İLE DIŞARI ÇIKABİLİR Mİ?
20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.
Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir.
Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.
20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.