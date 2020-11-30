Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Aralık Salı hava durumu raporunu duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu'nun güney batısı ile Muğla, Düzce, Zonguldak, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Tunceli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
YARIN O İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz Kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Kırklareli, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA 4°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
İSTANBUL 7°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 2°C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KOCAELİ 11°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Aydın kıyıları ile Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
AYDIN 9°C, 19°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyıları sağanak yağışlı
İZMİR 9°C, 16°C
Çok bulutlu
MUĞLA 3°C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerde yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.
ADANA 8°C, 19°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 12°C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 9°C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri çok bulutlu, akşam ilk saatlerde Konya ve Karaman çevreleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Niğde ve Kayseri çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ -4°C, 9°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
KONYA 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde hafif yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU -3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 10°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA -3°C, 12°C
Parçalı bulutlu
RİZE 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 8°C, 17°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 9°C, 16°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren güneybatı kesimleri ile Tunceli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -5°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -9°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 0°C, 9°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
VAN -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 13°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 5°C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
SİİRT 5°C, 12°C
Çok bulutlu
ŞANLIURFA 8°C, 15°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege'de fırtına; Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğu ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), sabah saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, sabah 3,0m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), güneyi 3 ila 5 (20-40 km/sa) ; Güney Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 3,0 ila 4,0 m; Görüş: Orta, yağış ve fırtına anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, Batı Akdeniz'in güneyi ile Doğu Akdeniz'in batısı güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu gece saatlerinde hafif yağmurlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.