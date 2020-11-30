Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.11.2020 22:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.11.2020 22:43
    ABONE OL

    raporu! ? Yarın o illerde kar yağışı bekleniyor!

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bazı illerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde bekleniyor. Bu bağlamda yaşadığı ildeki nu merak edenler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları yakından takip ediyor. Peki, ? İşte raporu!

    Yarın o illerde kar yağışı bekleniyor!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Aralık Salı hava durumu raporunu duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu'nun güney batısı ile Muğla, Düzce, Zonguldak, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Tunceli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    YARIN O İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

    Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz Kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Kırklareli, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    BURSA 4°C, 10°C
    Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

    İSTANBUL 7°C, 9°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ 2°C, 7°C
    Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    KOCAELİ 11°C, 13°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, Aydın kıyıları ile Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    AFYONKARAHİSAR -1°C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    AYDIN 9°C, 19°C
    Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyıları sağanak yağışlı

    İZMİR 9°C, 16°C
    Çok bulutlu

    MUĞLA 3°C, 16°C
    Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerde yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.

    ADANA 8°C, 19°C
    Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA 12°C, 18°C
    Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY 9°C, 15°C
    Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    ISPARTA 2°C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri çok bulutlu, akşam ilk saatlerde Konya ve Karaman çevreleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Niğde ve Kayseri çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ANKARA -1°C, 9°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR -2°C, 9°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KAYSERİ -4°C, 9°C
    Çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

    KONYA 2°C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde hafif yağmurlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BOLU -3°C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DÜZCE 1°C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

    SİNOP 10°C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    ZONGULDAK 8°C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA -3°C, 12°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE 7°C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    SAMSUN 8°C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    TRABZON 9°C, 16°C
    Parçalı bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren güneybatı kesimleri ile Tunceli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ERZURUM -5°C, 4°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KARS -9°C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    MALATYA 0°C, 9°C
    Çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

    VAN -1°C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 3°C, 13°C
    Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

    GAZİANTEP 5°C, 12°C
    Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    SİİRT 5°C, 12°C
    Çok bulutlu

    ŞANLIURFA 8°C, 15°C
    Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    DENİZLERDE HAVA
    Kuzey Ege'de fırtına; Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

    KARADENİZ
    Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğu ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.

    MARMARA
    Hava Durumu: Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), sabah saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, sabah 3,0m; Görüş: İyi.

    EGE
    Hava Durumu: Çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), güneyi 3 ila 5 (20-40 km/sa) ; Güney Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 3,0 ila 4,0 m; Görüş: Orta, yağış ve fırtına anında zayıf.

    AKDENİZ
    Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, Batı Akdeniz'in güneyi ile Doğu Akdeniz'in batısı güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

    VAN GÖLÜ
    Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu gece saatlerinde hafif yağmurlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel 1 Aralık Salı HAVA DURUMU raporu! Kar ne zaman yağacak? Yarın o illerde kar yağışı bekleniyor!