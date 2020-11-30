Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Aralık Salı hava durumu raporunu duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu'nun güney batısı ile Muğla, Düzce, Zonguldak, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Tunceli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YARIN O İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz Kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Kırklareli, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.