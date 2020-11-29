Türkiye'nin en büyük göllerinden Eğirdir Gölü'nde aşırı su kaybı ve kimyasal kirlilik nedeniyle verilen dip suyu alarmının ardından bu kez de göl dibinde uzun yıllardır biriken kimyasal atıklardan kaynaklı köpüklenme yaşanıyor. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, "Bu yıl ciddi düzeyde arttı, bu çok önemli bir durumdur. Dalgaların da etkisiyle sanki bir çamaşır makinesi gibi hızla köpükler çoğalıyor. Köpüklenme olayı geçen yıllara göre giderek çoğalmaktadır" dedi.