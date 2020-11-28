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    • 28.11.2020 17:05
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    SON DAKİKA: işgalinden kurtarılan 'de mayın patladı: 4 sivil hayatını kaybetti

    Son dakika: ordusunun başarılı operasyonları sonucunda işgalinden kurtarılan bölgesinde sivillerin geçişi sırasında Ermenilerin daha önceden yola yerleştirdiği mayının patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

    Fuzuli'den çıkan Ermenistan'ın hainlikleri bitmiyor

    Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 15.20'de Azerbaycan vatandaşı Şakir Haciyev, Firudin Haciyev, Zülfikar Hüseyinov ve Zibeyde Adilzade'in içinde bulunduğu aracın işgalinden kurtarılan Fuzuli'ye bağlı Aşağı Seyidahmedli köyünde geçişi sırasında yola önceden Ermeniler tarafından tuzaklanan mayının patladığı bildirildi.

    4 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

    Patlama sonucu 4 sivilinde hayatını kaybettiği duyuruldu.

    Olay yerine gelen yetkililer incelemelerde bulunurken, Ceza Kanunun ilgili maddeleri uyarınca dava açıldığı ve soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli'de mayın patladı: 4 sivil hayatını kaybetti