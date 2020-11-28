Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 15.20'de Azerbaycan vatandaşı Şakir Haciyev, Firudin Haciyev, Zülfikar Hüseyinov ve Zibeyde Adilzade'in içinde bulunduğu aracın işgalinden kurtarılan Fuzuli'ye bağlı Aşağı Seyidahmedli köyünde geçişi sırasında yola önceden Ermeniler tarafından tuzaklanan mayının patladığı bildirildi.