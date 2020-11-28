Hangisi 1918-1922 arasındaki Mütareke döneminde İstanbul'da kurulmuş olan bir dernektir sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...
MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU
Soru: Hangisi 1918-1922 arasındaki Mütareke döneminde İstanbul'da kurulmuş olan bir dernektir?
A: İskambille Savaş Derneği
B: Tombalacılarla Mücadele Derneği
C: Satranç Oynamayı Bıraktırma Derneği
D: Tavla Oyununu Yasaklatma Derneği
Doğru cevap: B: Tombalacılarla Mücadele Derneği
O dönemde Rus kadınlarına karşı duyulan tepkilerin İstanbul'da bir süre sonra daha organize bir hale gelmeye başladığı görülmektedir.
İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası'nın Cumhuriyetin ilanını izleyen günlerde millileştirilmesinde rol oynayan Ahmet Hamdi Başar, Rus kadınların tombala oynatmaları ile mücadele etmek üzere "Tombalacılarla Mücadele Derneği'ni kurar.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAKKINDA
Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var.
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