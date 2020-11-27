Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ bünyesinde savaşçı olarak yer alan kişilerin deşifre edilmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

Kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.