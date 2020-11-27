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    • 27.11.2020 17:04
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    'da 'a darbe! 7 kişi gözaltına alındı

    Son dakika haberi... 'da terör örgütü 'a yönelik da 7 zanlı gözaltına alındı .Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

    Şanlıurfa'da DEAŞ'a darbe! 7 kişi gözaltında

    'da terör örgütü 'a yönelik da 7 zanlı gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ bünyesinde savaşçı olarak yer alan kişilerin deşifre edilmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

    Kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

    Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

    Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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