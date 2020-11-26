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    dakika: merkezli 14 ilde 'nün yapılanmasına dev operasyon

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün () yapılanmasına yönelik 44 şüphelinin yakalanması için merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

    AA
    FETÖ'nün TSK yapılanmasına dev operasyon

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Türk Silahlı Kuvvetleri () yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı çıkarılan aralarında muvazzafların da bulunduğu 44 şüphelinin yakalanması için merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

    Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik, aralarında muvazzaf, ihraç edilen askerler ve ihraç edilen askeri öğrencilerin olduğu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
    İstanbul'da farklı ilçelerde 14 adreste 13 şüphelinin yerini belirleyen ekipler, zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Ekipler, 13 ilde de 31 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

    ARAMALAR SÜRÜYOR!
    Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.


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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına dev operasyon