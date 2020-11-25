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    • 25.11.2020 14:22
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    Son dakika: 'te tefecilik operasyonu

    'te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Tefecilik suçundan kaynaklanan alacakların kayıt edildiği değerlendirilen 5 not defteri, 2 ajanda, 9 senet ve 5 muhtelif kağıt ele geçirildi.

    AA
    Siirt'te tefecilik operasyonu

    'te düzenlenen tefeci operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tefecilik suçu işledikleri tespit edilen 6 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Zanlıların adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, tefecilik suçundan kaynaklanan alacakların kayıt edildiği değerlendirilen 5 not defteri, 2 ajanda, 9 senet ve 5 muhtelif kağıt ele geçirildi.

    Polis ekiplerince gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Siirt'te tefecilik operasyonu