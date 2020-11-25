Siirt'te düzenlenen tefeci operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tefecilik suçu işledikleri tespit edilen 6 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Zanlıların adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, tefecilik suçundan kaynaklanan alacakların kayıt edildiği değerlendirilen 5 not defteri, 2 ajanda, 9 senet ve 5 muhtelif kağıt ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.