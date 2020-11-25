Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan grip aşısı duyurusu! 60 yaşa da indireceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında yaptığı açıklamalarda son derece önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca grip aşısı özelinde de yeni kararı açıkladı.

GRİP AŞISI ARZI YÜZDE 20

"Grip aşısıyla ilgili daha önce de detaylı şekilde açıklamıştım. Grip aşısında özellikle bizim bu yıla kadar her ülke bir yıl önceden grip aşısının siparişini verir. Bu yıl dünyada grip aşısının arzı yüzde 20'yi geçmedi. Bizde ise geçen yıl 1.3 milyon grip aşısı tedarik etmiştik. Eczanelerden satışına izin verdiğimiz halde 1 milyon 100 bin oldu. Yani geçen yıl 200 bin grip aşısı eczanelerden satılıyor olmasına rağmen kullanılamadı. Birçok ülke bizden farklı olarak yoğun kullandı. İngiltere 30 milyon, Almanya 26 milyon sipariş verdi."

EN RİSKLİ KİŞİLERDEN BAŞLADIK

"Bizde ise geçen yıl az kullandığımız için 2.3 milyon grip aşısı tedarik etmiş olduk. Bu yıl 2.3 milyon grip aşısı kullanıma hazır halde, sağlık çalışanlarımıza başlamış olduk. Kimlere yapılması gerektiğini Bilim Kurulu Aşı Grubu en riskli grubu tespit ederek başlatmış olduk."

75 YAŞ VE ÜZERİNE UYGULANIYORDU ANCAK BU YAŞI 60'A İNDİRECEĞİZ

"Bu yıl eczanelerden satışına izin vermedik. Kime yapılması gerekiyorsa o kişileri en riskli gruptan başlayarak sınıfladık. Her geçen gün bu tüketimle doğru orantılı olarak kapasiteyi genişletmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar 772 bin oldu. Ama 6 milyon açık şu an. Birkaç gün içerisinde bunu daha da genişletmiş olacağız. Muhtemelen 75 yaş ve üzerine uygulanmasını ilave ettik. 70 ve 1 hafta 10 gün içerisinde 60'a indirmiş olacağız. Dijital ortamda çok rahat takip ediyoruz."