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    • 25.11.2020 11:51
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    'de operasyonu!

    'de KOM ekipleri kente 'den araçla madde getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Soğukkuyu mevkiinde oluşturulan kontrol noktasında tespit edilen aracı durdurdu. Narkotik köpeği 'Cesur' ile araçta yapılan aramada özel bölmede gizlenmiş poşetler içerisinde 1 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi.

    Mardin'de uyuşturucu operasyonu!

    'de jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

    KOM ekipleri kente 'den araçla madde getirileceği bilgisine ulaştı.

    Harekete geçen ekipler, Soğukkuyu mevkiinde oluşturulan kontrol noktasında tespit edilen aracı durdurdu. Narkotik köpeği 'Cesur' ile araçta yapılan aramada özel bölmede gizlenmiş poşetler içerisinde 1 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi.

    Araçta bulunan A.P., M.S. ve A.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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    Haberler Güncel Mardin'de uyuşturucu operasyonu!