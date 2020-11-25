Binlerce kişi arama motorları üzerinden kış lastiği ne zaman takılır? Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Sorgulamalarını çok fazla yapar oldu. Havalar soğumasıyla birlikte kış lastiğinin hangi tarihte takılması gerektiği ve cezasının ne olduğu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Hem kendi güvenliği hem de diğer araçlardaki kişilerin hayati güveni için büyük önem taşıyan konuya ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.
ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2021'e kadar devam edecek.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, ticari araçlar için 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takılmasının zorunlu olduğunu belirterek, "1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takmamanın cezası 776 lira. Ceza 1 Ocak'tan itibaren yeniden değerleme oranı olan yüzde 9.11 artırılarak 846 liraya çıkacak" ifadelerini kullandı.
Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.
Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafiğin güvenli seyredebilmesi ve trafik kazalarının önüne geçilebilmesi için lastik değişiminin büyük önem taşıdığını söyledi.Bir araçta kazaya sebebiyet veren unsurların başında lastiğin geldiğini belirten Erkoç, kullanılan lastiklerin mevsime uygun olması gerektiğini bildirdi.
Erkoç, "Hava sıcaklıkları 7 dereceye ve altına indiğinde, artık kışlık lastikleri takmanın zamanı gelmiştir. Kışın meydana gelen trafik kazalarının sebebi çoğunlukla mevsime uygun olmayan lastiklerin kullanılmasıdır. Çünkü yaz lastikleri soğuk havalarda, karlı ve buzlu zeminlerde tutunma kaybına, frenlemelerde kaymaya, savrulmaya ve hakimiyet kaybına yol açar." dedi.
Kış lastiği uygulamasının zorunluluğun ötesinde hayati önem taşıdığını vurgulayan Erkoç, "Sürücüler hem kendi güvenlikleri hem de diğer sürücülerin ve yolcuların güvenliği için bu kurala uyarak bir an önce lastik değişimini yapmalılar." diye konuştu. Sürücüleri, 1 Aralık'tan önce lastik değişimlerini yapmaları yönünde uyaran Erkoç, kış lastiği takılması kadar bilinçli lastik alımının da büyük önem taşıdığını dile getirdi.
Erkoç, zorlu kış şartlarına hazır olmak gerektiğini, lastik değişiminin yanı sıra araç bakımının da büyük önem taşıdığını kaydetti.
ARAÇ KIŞ BAKIMI
-Kış lastiği kullanmalı
-Antifriz bakımı mutlaka yapılmalı
-Silecekler ve cam suyunu kontrol edilmeli
-Farlar ayarlanmalı
-Tüm filtreler gözden geçirmeli
-Aracın kış malzemeleri hazırlanmalı