Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda müsabaka öncesinde maçın hakemleri ve Altınordulu futbolcular ısınma hareketlerini gerçekleştirdi ancak konuk takımın gelmemesi nedeniyle seremoninin ardından müsabaka hakem Alper Akarsu tarafından tatil edildi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS AŞISI



Türkiye'de faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde gönüllülere uygulanmaya başladı.

SÜPER LİG'DE HANGİ KULÜPLERDE KORONAVİRÜS VAKASI VAR?

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 3 kişinin Kovid-19 testinin negatife döndüğü bildirildi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, ilk olarak 11 Kasım Çarşamba günkü testlerde 2 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı hatırlatıldı. Bu 3 kişiye dün bir kez daha test yapıldığının bildirildiği açıklamada, "İki futbolcumuza ve teknik heyet personelimize belirli aralıklarla uygulanan üçer Kovid-19 testinden de negatif sonuçlar alınmıştır." ifadesine yer verildi.

TÜRKİYE'DE İL İL KORONAVİRÜS VAKALARI

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası sayısının arttığını belirterek, "Bu süreci sağlıklı atlatmamız için daha dikkatli olacağız. Bunun için mutlaka tedbirlere uymalıyız." dedi.

Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sigara içme yasağını ihlal ettiği tespit edilen 56 kişiye idari para cezası kesildi.

MUHİTTİN BÖCEK'İN SAĞLIĞI NASIL?

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK KORONAVİRÜS SONUCU NEDİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ve kendisinin son yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını bildirdi.

TBMM'de Kovid-19'a karşı alınabilecek tedbirlere ilişkin rapor hazırlandı

KOVİD-19'A KARŞI ALINABİLECEK TEDBİRLER

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, komisyonun hazırladığı, Mecliste Kovid-19'a karşı alınabilecek tedbirlere ilişkin önerileri içeren raporla ilgili şunları kaydetti:

"Pandemi şartları nedeniyle Genel Kurulun çalışma saatlerinin daha erkene alınmasını, çok geç saatlere kadar çalışılmamasını; kulislerde çay, kahve gibi ikramların yapılmamasını ve Meclisteki bütün restoranlarda paket servise geçilmesini öneriyoruz. Kovid-19'un sağlık çalışanları için 'meslek hastalığı', 'vazife maluliyeti' kapsamında değerlendirilmesi de raporumuzda yer alan önemli önerilerimiz arasında

Meclise ait bir filiasyon ekibinin kurulması, bölgelerinden dönen milletvekillerine test yaptırılmasının teşvik edilmesi, test yaptıran ister milletvekili olsun ister Meclis personeli olsun test sonucu çıkıncaya kadar da izinli sayılması gibi önerilerimiz de bulunuyor."

KOCAELİ'DE 10 BİN 368 KİŞİYE EVDE BAKIM HİZMETİ VERİLDİ

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bir haftada Vefa Sosyal Destek gruplarınca 3 bin 114 kişinin talebi karşılandı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 10 bin 368 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu

Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

Koca, grip ve veba gibi pandemilerin bilinen hastalıklar arasında yer aldığını, etkenlerinin de bilindiğini ifade ederek,"Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük tabloda vermeyi planlıyoruz. (Kovid-19 testi) Önümüzdeki günlerde kapasitemizi 200 binli rakamların üzerine çıkaracağız. Hasta olsun olmasın testi pozitif olanları ve bunların temaslılarını HES kodu üzerinden sorgulamak mümkündür." şeklinde konuştu.

AŞI NE ZAMAN GELECEK?

Aşı çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Koca, Kovid-19'a ilişkin Türkiye'de 16 ayrı aşı çalışması yapıldığını hatırlattı. Bakan Koca ayrıca aşı ne zaman gelecek sorusunun cevabını verdi.

Fahrettin Koca, şöyle devam etti:

"Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim. Bir engel çıkmazsa sağlık personelimizden başlayarak, Bilim Kurulumuzun belirleyeceği algoritma ile risk gruplarını kademeli olarak aşılamayı planlıyoruz. (Çin menşeli Sinovac aşısı) Bununla ilgili bir sözleşme yapıldı. Yapılan sözleşmeyle aralık, ocak ve şubat ayında bir sorun olmazsa toplam 50 milyon doz aşı için imza atıldı. Şu an için sözleşmeye bağlanan 50 milyon aşı için muhtemelen 11 Aralık gibi bu aşı takvimine başlanabilir bir aksilik olmazsa...

(Kovid-19 aşısı) Vatandaşımıza, özellikle riskli gördüğümüz, yapılmasını istediğimiz kesimlere ücretsiz yapacağız ama bunun dışında vatandaşımız farklı bir aşıyı almak isterse onun önünü de üst limit koyarak eczanelerde satışına izin vererek açmış olacağız. (Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması) Önümüzdeki 1 hafta, 10 gün içerisinde sonuçlarını görerek genişletme ya da daraltma önerimizi yapacağız."