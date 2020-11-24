Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    Coronavirüs’e aldırmadı! Partilerin yapıldığı villaların kirası 15 bine fırladı

    Coronavirüs, dünyaya yayıldı. Ülkemizde can kaybı 12 bin 358'i aştı. Duyarsız vatandaşlar ne virüsü ne de can kayıplarını umursadı. Parti parti gezerek toplum sağlığını hiçe saydı. ' partiler' lüks villalara olan talebi de artırdı. Kiralar bir anda patladı.

    Doğan Savaş
    Pes villa

    Coronavirüs, dünyaya yayıldı. Ülkemizde can kaybı 12 bin 358'i aştı. Duyarsız vatandaşlar ne virüsü ne de can kayıplarını umursadı. Parti parti gezerek toplum sağlığını hiçe saydı.

    'Kaçak partiler' lüks villalara olan talebi de artırdı. Kiralar bir anda patladı! Tarabya, Emirgan ve Rumelihisarı'ndaki 3 katlı villaların günlük kiraları, 3 bin liradan 10 bin liraya çıktı! Bazı parti severler ise polis baskınından kaçmak için Kemerburgaz, Göktürk ve Zekeriyaköy'de villa kiraladı.

    Bölgede kiralar 10-15 bin liraya fırladı.

    Model Şevval Şahin ile oyuncu Öykü Çelik, COVİD partilerine katıldı. Halkın tepkisini topladı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Sosyete Coronavirüs’e aldırmadı! Partilerin yapıldığı villaların kirası 15 bine fırladı