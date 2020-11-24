Coronavirüs, dünyaya yayıldı. Ülkemizde can kaybı 12 bin 358'i aştı. Duyarsız vatandaşlar ne virüsü ne de can kayıplarını umursadı. Parti parti gezerek toplum sağlığını hiçe saydı.

'Kaçak partiler' lüks villalara olan talebi de artırdı. Kiralar bir anda patladı! Tarabya, Emirgan ve Rumelihisarı'ndaki 3 katlı villaların günlük kiraları, 3 bin liradan 10 bin liraya çıktı! Bazı parti severler ise polis baskınından kaçmak için Kemerburgaz, Göktürk ve Zekeriyaköy'de villa kiraladı.

Bölgede kiralar 10-15 bin liraya fırladı.

Model Şevval Şahin ile oyuncu Öykü Çelik, kaçak COVİD partilerine katıldı. Halkın tepkisini topladı.