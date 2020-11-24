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    • 24.11.2020 10:44
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    SON DAKİKA: Kırmızı bültenle aranan zanlısı 'te yakalandı

    Son dakika haberine göre, 'te, 'ne () üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı. Yapılan açıklamada, "Şüpheliyle yapılan mülakatta 2011-2016 yıllarında ABD'de doktora eğitimi alarak Yrd. Doç. Dr. sıfatıyla finans uzmanı olduğu öğrenilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

    AA
    Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü yakalandı

    'te, 'ne () üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı.

    Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, istihbari çalışmalar sonucunda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan M.F.C'yi İslahiye ilçesine bağlı Serin Evler Mahallesi'nde yakaladığı belirtildi.

    Zanlının, 11. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kırmızı bültenle arandığı kaydedilen açıklamada, "Şüpheliyle yapılan mülakatta 2011-2016 yıllarında ABD'de doktora eğitimi alarak Yrd. Doç. Dr. sıfatıyla finans uzmanı olduğu öğrenilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Kırmızı bültenle aranan FETÖ zanlısı Gaziantep'te yakalandı