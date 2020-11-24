



'SEÇİMLE GELEN SEÇİMLE GİDER'

CHP Genel Merkezi; geçtiğimiz günlerde, korona virüse yakalanan ve karantina süreci devam eden Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu ile birlikte 9 ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere tüm il teşkilatını da görevden almıştı.