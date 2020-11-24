Gözler yeni tedbirlerde! Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı olacak mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Toplantının ne zaman yapılacağına ilişkin henüz bir tarih kararı verilmedi. Ancak konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNLERİ NASIL?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bilgiler şöyle;

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.