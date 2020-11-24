Gözler yeni tedbirlerde! Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı olacak mı?

Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı olacak mı? Geçtiğimiz hafta yapılan kabine toplantısının ardından çıkan yasak kararları nedeniyle bu haftaki kabine toplantısı kritik önem kazandı. Sokağa çıkma yasağının genişletilebileceği iddia edilirken gözler toplantıdan çıkacak karara çevrildi. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Toplantının ne zaman yapılacağına ilişkin henüz bir tarih kararı verilmedi. Ancak konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNLERİ NASIL?
İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bilgiler şöyle;
Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.
15 GÜNLÜK KISITLAMA GELECEK Mİ?
15 Gün sürecek kısıtlamanın uygulanacağı iddiası ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor ancak;
Bakan Koca, "Bu önlemler işe yaramaz ise hala tedbirlere uymakta sıkıntı çıkaran olur ise ve sayılar beklediğimiz, dilediğimiz oranda düşmez ise emin olun daha zorlayıcı kısıtlamalar da getireceğiz. Tam kapanma mı olur, şehirlerarası seyahat kısıtlaması mı olur, gece sokağa çıkma yasağı mı olur, buna karar veririz. Ama her şey sayılara bağlı. Düşerse yasaklar azalır. Düşmezse artar" dedi.