2020 KPSS DHBT geç başvurusu başladı: İşte başvuru ücreti ve ÖSYM ais geç başvuru sayfası

ÖSYM her yıl KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavını gerçekleştiriyor. Bu yılki sınav için de başvurular alındı ve bu süre içerisinde yetiştiremeyenler için bugün gece yarısına kadar başvurular alınacak. Vatandaşlar arama motorları üzerinden 2020 KPSS DHBT geç başvuru ücretini ve başvuruların nereden, nasıl yapılacağına ilişkin bilgileri merakla araştırmaya başladı. İşte 2020 KPSS DHBT sınavına dair merak edilen tüm ayrıntılar…