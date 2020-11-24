2020 KPSS DHBT geç başvurusu başladı: İşte başvuru ücreti ve ÖSYM ais geç başvuru sayfası

ÖSYM her yıl KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavını gerçekleştiriyor. Bu yılki sınav için de başvurular alındı ve bu süre içerisinde yetiştiremeyenler için bugün gece yarısına kadar başvurular alınacak. Vatandaşlar arama motorları üzerinden 2020 KPSS DHBT geç başvuru ücretini ve başvuruların nereden, nasıl yapılacağına ilişkin bilgileri merakla araştırmaya başladı. İşte 2020 KPSS DHBT sınavına dair merak edilen tüm ayrıntılar…
DHBT GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Sınava geç başvurular 24 Kasım 2020 tarihinde alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
DHBT SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün%50 artırımlı olarak ödenir. Buna göre, geç başvuru gününde 2020 KPSS DHBT sınav ücreti 120,00 TL'dir.
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
DHBT NEDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?
KPSS DHBT, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa atanacaklarda aradığı puanın elde edilmesi için gerçekleştiriliyor.
DHBT 'ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabilecekler. Adaylar KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorunda.
Sınava katılacak adayların ilgili yıl, bu sınava katılacakları öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyinde yapılacak KPSS'ye girmeleri ve KPSS'de puanların hesaplanmasına yönelik koşulları karşılamaları gerekmekte.
KPSS DHBT NE ZAMAN?
2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak. Sınav 60 dakika sürecek.
Sınav konuları:
Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT - 1) temel din bilgisi sorularından oluşacak ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacak.