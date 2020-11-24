15 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 15 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? Arama motorlarında en çok araştırılan konulardan birisi sokağa çıkma yasağıyla ilgili oluyor. Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta olup olmayacağı ve 15 günlük süreye yayılıp yayılmayacağına dair araştırmalar yapılıyor.
15 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
15 Gün sürecek kısıtlamanın uygulanacağı iddiası ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor ancak;
Bakan Koca, "Bu önlemler işe yaramaz ise hala tedbirlere uymakta sıkıntı çıkaran olur ise ve sayılar beklediğimiz, dilediğimiz oranda düşmez ise emin olun daha zorlayıcı kısıtlamalar da getireceğiz. Tam kapanma mı olur, şehirlerarası seyahat kısıtlaması mı olur, gece sokağa çıkma yasağı mı olur, buna karar veririz. Ama her şey sayılara bağlı. Düşerse yasaklar azalır. Düşmezse artar" dedi.
BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bilgiler şöyle;
Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.