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    • 23.11.2020 13:20
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    SON DAKİKA: Milletvekili Cengiz Gökçel koronavirüse yakalandı

    Son dakika haberine göre, Milletvekili Cengiz Gökçel, koronavirüse yakalandı. Geçen hafta cuma günü oğluyla birlikte yaptırdıkları koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığını belirten Milletvekili Gökçel, Mersin’deki evinde karantina sürecine girdiklerini ve tedavilerinin devam ettiğini söyledi

    İHA
    CHP'li vekil koronavirüse yakalandı
    Milletvekili Cengiz Gökçel, yaptığı açıklamada 19 Kasım Perşembe günü hafif bir burun akıntısı ve genizde yanma oluşması üzerine 20 Kasım Cuma günü Mersin Üniversitesinde Covid testi yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını anlattı. Oğlunun testinin de pozitif çıktığını dile getiren 55 yaşındaki Gökçel, "Filyasyon ekibi geldi ve evde ilaç tedavisi başlattılar. Şu anda karantinadayız. Karantina süreci 10 gün olacak. Ondan sonra seyrine göre bakacağız" dedi.




    Süreci oğluyla birlikte hafif geçirdiklerini vurgulayan Gökçel, "Şu an hafif bir baş ağrısı var. Kırgınlık da devam ediyor. Sıkıntı görünmüyor" diye konuştu.

    Gökçel, eşi ve diğer çocuğu şehir dışında olduğu için korona virüsün onlara bulaşmadığını sözlerine ekledi.


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