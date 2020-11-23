Mehmet Baransu kimdir? Mehmet Baransu kaç yıl ceza aldı?

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasına başka suçtan tutuklu sanık Mehmet Baransu, cezaevinden SEGBİS sistemi ile duruşmaya katılırken, tutuksuz yargılanan sanık Murat Şevki Çoban duruşmaya katılmadı.

Duruşmada Baransu'nun Avukatı Yahya Engin, Mehmet Şevki Çoban'ın Avukatı Figen Albuğa Çalıkuşu, şikayetçi Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği adına Hazine'nin avukatı da hazır bulundu. Murat Şevki Çoban'ın Avukatı Figen Albuğa Çalıkuşu, haberi yapan kişinin imzasının belli olduğunu belirterek, o dönem gazetede sorumlu yazıişleri müdürlüğü yapan müvekkilinin haberde sorumluluğu olmadığını hatırlatarak beraatine karar verilmesini istedi. Mehmet Baransu da beraatini talep etti.

Mahkeme karar için duruşmaya kısa bir süre ara verdi. Aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, Mehmet Baransu'yu, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri temin etme", "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklamak", "MİT'in görev ve faaliyetine ilişkin bilgileri ve belgeleri temin etmek suretiyle MİT Kanunu'na muhalefet" ve "MİT'in görev ve faaliyetine ilişkin bilgi ve belgeleri yayınlanması veya açıklanması" suçlarından suçlu bularak toplam 17 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.