Mehmet Baransu kimdir? Mehmet Baransu kaç yıl ceza aldı?

Mehmet Baransu kimdir? FETÖ'cü Mehmet Baransu'nun yargılandığı davada karar belli oldu. Açıklanan kararın ardından Mehmet Baransu kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. TARAF Gazetesi'nin 28 Kasım 2013 tarihli sayısında yayınlanan "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" manşetine konu haberi yapan Mehmet Baransu'nun aldığı ceza açıklandı.
MEHMET BARANSU CEZASI NE KADAR?
TARAF Gazetesi'nin 28 Kasım 2013 tarihli sayısında yayınlanan "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" manşetine konu haberi yapan Mehmet Baransu, 4 ayrı suçtan toplam 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasına başka suçtan tutuklu sanık Mehmet Baransu, cezaevinden SEGBİS sistemi ile duruşmaya katılırken, tutuksuz yargılanan sanık Murat Şevki Çoban duruşmaya katılmadı.
Duruşmada Baransu'nun Avukatı Yahya Engin, Mehmet Şevki Çoban'ın Avukatı Figen Albuğa Çalıkuşu, şikayetçi Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği adına Hazine'nin avukatı da hazır bulundu. Murat Şevki Çoban'ın Avukatı Figen Albuğa Çalıkuşu, haberi yapan kişinin imzasının belli olduğunu belirterek, o dönem gazetede sorumlu yazıişleri müdürlüğü yapan müvekkilinin haberde sorumluluğu olmadığını hatırlatarak beraatine karar verilmesini istedi. Mehmet Baransu da beraatini talep etti.
Mahkeme karar için duruşmaya kısa bir süre ara verdi. Aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, Mehmet Baransu'yu, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri temin etme", "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklamak", "MİT'in görev ve faaliyetine ilişkin bilgileri ve belgeleri temin etmek suretiyle MİT Kanunu'na muhalefet" ve "MİT'in görev ve faaliyetine ilişkin bilgi ve belgeleri yayınlanması veya açıklanması" suçlarından suçlu bularak toplam 17 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.
MEHMET BARANSU KİMDİR?
Mehmet Baransu 1977 yılında Ardahan ilinin Göle ilçesine bağlı Senemoğlu köyünde dünyaya geldi. Mehmet Baransu, lise öğrenimini Erzurum'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı ve İstanbul'a geldi. Mesleğe Akşam gazetesinde stajyer olarak başladı. Okul döneminde okulun ajansında ve 32. Gün programında da bir süre çalıştı. Daha sonra FETÖ'nün yayın organı Aksiyon dergisine geçti ve 1997-2000 yılları arasında burada çalıştı.
Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Baransu, "Amerika'da çocuk cinayetleri ve medya" konulu tezini hazırlamak için ABD'ye gitti. Tezini tamamlamak dil eğitimi almak için ABD'de üç buçuk yıl kalan Baransu, Türkiye'ye döndükten sonra kısa bir süre Hürriyet Gazetesi'nde çalıştı. Ardından Taraf gazetesine geçti. Burada yaptığı haberler nedeniyle hakkında soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlamasıyla pek çok dava açıldı.