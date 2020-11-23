Bu kapsamda 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar istisnalar hariç sokağa çıkma kısıtlanmıştır.

Kısıtlama kararına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Az sayıda da olsa kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam *9 bin 583* kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.