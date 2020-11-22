Hem dünyada hem de ülkemizde artan corona virüs vakalarından dolayı yeni kısıtlamalar da gündeme geldi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının yanı sıra 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara da tüm günlerde belirli saatlerde yasak var. Bunun üzerine binlerce vatandaş hafta sonları ve hafta içi seyahat yasağının olup olmadığını da merak ederek araştırmaya başladı. Kendi özel aracıyla şehirlerarası seyahat etmek isteyenler de sorgulamalar yapıyor. Şehirlerarası yolculuk yasak mı? Özel araç ile seyahat yasağı var mı? Sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.
ŞEHİRLERARASI YOLCULUK YASAK MI?
Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.
KİMLER MUAF?
Ancak; Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Bakanlığımıza ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.