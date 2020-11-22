Hem dünyada hem de ülkemizde artan corona virüs vakalarından dolayı yeni kısıtlamalar da gündeme geldi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının yanı sıra 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara da tüm günlerde belirli saatlerde yasak var. Bunun üzerine binlerce vatandaş hafta sonları ve hafta içi seyahat yasağının olup olmadığını da merak ederek araştırmaya başladı. Kendi özel aracıyla şehirlerarası seyahat etmek isteyenler de sorgulamalar yapıyor. Şehirlerarası yolculuk yasak mı? Özel araç ile seyahat yasağı var mı? Sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.