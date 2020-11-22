Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.11.2020 08:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.11.2020 08:53
    ABONE OL

    olayında katil zanlısı 'in dedesinden skandal sözler!

    ’nde araştırma görevlisi olan , kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından canice öldürülmüştü. Katil zanlısı ’in yargılanma süreci devam ederken dede ’nin Ceren Damar hakkında söyledikleri şoke etti. İşte detaylar…

    Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019'da canice öldürülmüştü.

    Hikmet'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Davanın 24 Ocak tarihinde yapılan duruşmasında tanık olarak dinlenen sanığın dedesi İsmail Elçi, "Keyfe keyif verir kahvenin kaynaması, eşeği baştan çıkarır sıpanın oynaması diye bir problem var, bu olay her şeyden evvel bizi bu duruma getirmiştir" ifadesini kullandı.

    SUÇU KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET
    Söz konusu ifadeyle ilgili olarak Ceren'in babası Mustafa Damar, Elçi hakkında 'kişinin hatırasına hakaret' ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Elçi suçlamayı reddetti. Hürriyet'te yer alan habere göre, Savcılık Elçi hakkında 'kişinin hatırasına hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

    İddianamede söz konusu suçun uzlaştırma kapsamında olduğu ancak dosyaya sunulan uzlaştırma raporunda tarafların uzlaşmadıkları anlatıldı. Elçi'nin uzlaşmayı kabul ettiği ancak Damar ailesinin uzlaşmayı reddettiği öğrenildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Ceren Damar olayında katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet'in dedesinden skandal sözler!