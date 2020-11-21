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    • 21.11.2020 11:24
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    SON DAKİKA: Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan 'lı kadın terörist Helin D. tutuklandı

    Son dakika haberine göre, 'ndan Brezilya'ya sahte pasaportla kaçmaya çalışan ve hakkında "terör örgütü () üyesi olmak" suçundan hapis cezası bulunan kadın tutuklandı.

    AA
    Yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı terörist tutuklandı

    İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Kasım'da 02.00'de Brezilya'nın Sao Paulo kentine gitmek üzere pasaport kontrol noktasına gelen ve kendisini Melike Y. olarak tanıtan kadının tavır ve hareketlerinden şüphelendi.


    Polis ekipleri, pasaportu dikkatle incelediklerinde sahte olabileceğini değerlendirerek kadına parmak izi kontrolü yaptı. Kontrolde çıkan kimlik bilgisi ile pasaporttaki kimlik bilgisi eşleşmeyen şüpheli gözaltına alındı.

    Yapılan detaylı sorguda, kadının, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "terör örgütü (PKK) üyesi olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen 27 yaşındaki Helin D. olduğu belirlendi.


    Şüphelinin ifadesinde, sözde örgüt yöneticilerinden gelen talimat doğrultusunda hapse girmemek için birçok örgüt üyesi gibi kendisinin de yurt dışına kaçmaya çalıştığını ve dikkat çekmemek için önce Brezilya'ya, oradan da Avrupa'ya geçmeyi hedeflediğini söylediği öğrenildi.


    İŞLEMLERİN ARDINDAN TUTUKLANDI
    Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.



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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist Helin D. tutuklandı