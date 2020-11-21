"YAVRUM ARTIK DAYANAMIYORUZ"

Diyarbakır annelerinin eylemini televizyondan gördükten sonra eyleme katılmaya karar verdiklerini belirten İğne, evladını çok aradığını anlatarak, "Çok üzüldük, çok çektik. Dayanamadık ve artık buraya geldik. Allah'tan bir umut buraya geldik, belki oğlumuz gelir. Yavrum artık dayanamıyoruz. Çok zaman geçti. Çocuğumu kandırdılar götürdüler." diye konuştu.

Anne Sultan Öz de Kürtçe yaptığı konuşmada, oğlu Hasan için eyleme katıldığını belirtti.