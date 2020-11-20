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    • 20.11.2020 18:31
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    Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman uygulanacak? Koca'dan açıklama

    Son dakika haberi... Koca, hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasının, cumartesi saat 20.00'den pazar saat 10.00'da, pazar günü ise akşam saat 20.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacağını açıkladı.

    Koca'dan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama

    Koca, hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasının, cumartesi saat 20.00'den pazar saat 10.00'da, pazar günü ise akşam saat 20.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacağını açıkladı.

    Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması ile ilgili merak edilen konulara açıklık getirdi.

    SOKAK KISITLAMASI CUMARTESİ BAŞLIYOR
    Sınırlamanın yarın başlayacağını kaydeden Bakan Koca, "Cumartesi saat 20.00'den pazar sabah 10.00'a kadar. Pazar günü ise akşam 20.00'den pazartesi sabah 05.00'e kadar. Zorunlu tedbirlere gönüllü tedbirlerle destek olmanızı bekliyoruz. Kendinize ek kısıtlar koyarsanız, seviniriz" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman uygulanacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama