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    • 20.11.2020 22:57
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    Sağlık Bakanı Koca tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaştı: Ne olurdu herkes özveri gösterseydi...

    'dan e karşı bir daha geldi. Bakan Koca sağlık çalışanı bir hastanın görüntüsü ile lere uyma çağrısı yaptı.Bakan Koca'nın paylaştığı videoda solunum desteği verilen hastanın "İnsanlar sevdiklerine tekrar kavuşabilsin istedim. Canla başla çalıştım. Şimdi de kendi sevdiklerime kavuşmak için gün sayıyorum. Ne olurdu herkes özveri gösterseydi bizim gibi. Canım kızım büyüdüğünü görmek istiyorum." sözleri duyuldu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüse karşı bir uyarı daha geldi.

    Koca, Twitter hesabından paylaştığı Koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören sağlık çalışanı bir hastanın görüntüsü ile tedbirlere uyma çağrısı yaptı.

    "YARIN SEVDİKLERİMİZLE ARAMIZA HİÇ KAPANMAYACAK MESAFELER GİREBİLİR"
    Paylaşımında, "Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir" ifadesini kullanan Bakan Koca, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur." değerlendirmesini yaptı.

    "NE OLURDU HERKES ÖZVERİ GÖSTERSEYDİ"
    Bakan Koca'nın paylaştığı videoda solunum desteği verilen hasta ise "İnsanlar sevdiklerine tekrar kavuşabilsin istedim. Canla başla çalıştım. Şimdi de kendi sevdiklerime kavuşmak için gün sayıyorum. Ne olurdu herkes özveri gösterseydi bizim gibi. Canım kızım büyüdüğünü görmek istiyorum." açıklamasında bulundu.
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