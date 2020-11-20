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    • 20.11.2020 Gazete
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    Prof. Dr. Övgün 'dan büyük 'da olacak iddiası

    Prof. Dr. Övgün , ’nde düzenlenen ‘ her an kapımızda’ konulu panele katıldı.Prof. Ercan "Kimse Tekirdağ depreminden söz etmiyor, herkes diyor. Oysaki büyük deprem Tekirdağ'da olacak. Marmara Ereğlisi'nin beklediği depremin yıkım kuvveti 9, açığa çıkaracağı güç ise 24 atom bombasına eş değer olacaktır. İstanbul'da beklenen deprem ise 4,3 atom bombası gücünde olacak." dedi.

    Fay canına

    Prof. Dr. Övgün , 'nde düzenlenen ' her an kapımızda' konulu panele katıldı:

    Kimse Tekirdağ depreminden söz etmiyor, herkes diyor. Oysaki büyük deprem Tekirdağ'da olacak. Marmara Ereğlisi'nin beklediği depremin yıkım kuvveti 9, açığa çıkaracağı güç ise 24 atom bombasına eş değer olacaktır. İstanbul'da beklenen deprem ise 4,3 atom bombası gücünde olacak.

    Ercan, Trakya'da imara açılmaması gereken bölgelerin Ergene çukuru, Marmara Ereğlisi, Mürefte ve Şarköy kıyıları olduğunu, İstanbul'da da 1 milyon 600 bin yapının acilen dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

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    Haberler Güncel Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan büyük deprem Tekirdağ'da olacak iddiası