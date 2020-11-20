Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde düzenlenen 'Deprem her an kapımızda' konulu panele katıldı:

Kimse Tekirdağ depreminden söz etmiyor, herkes İstanbul diyor. Oysaki büyük deprem Tekirdağ'da olacak. Marmara Ereğlisi'nin beklediği depremin yıkım kuvveti 9, açığa çıkaracağı güç ise 24 atom bombasına eş değer olacaktır. İstanbul'da beklenen deprem ise 4,3 atom bombası gücünde olacak.

Ercan, Trakya'da imara açılmaması gereken bölgelerin Ergene çukuru, Marmara Ereğlisi, Mürefte ve Şarköy kıyıları olduğunu, İstanbul'da da 1 milyon 600 bin yapının acilen dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.