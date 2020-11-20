Hadisli anlamlı Cuma mesajları! 20 Kasım WhatsApp için en güzel Cuma mesajları sözleri!

20 Kasım hadisli anlamlı Cuma mesajları. Arama motorlarında Cuma mesajları sık sık araştırılıyor. Her Cuma günü sosyal medya veya WhatsApp uygulamaları üzerinden paylaşılan Cuma mesajlarına rastlıyoruz. Vatandaşlar birbirinden farklı, güzel ve yeni mesajları kullanmak istiyor. Haberimizden hadisli anlamlı Cuma mesajlarına ulaşabilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz 20 Kasım Cuma mesajları sözleri…

EN GÜZEL ANLAMLI HADİSLİ CUMA MESAJLARI!

Yüce rabbim! Omzumuz da onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi... Derinden bir OF değil, yürekten bir af diliyoruz... Hayırlı Nurlu Cumalar...

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et. Hayırlı nurlu cumalar.

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.