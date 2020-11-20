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    • 20.11.2020 23:48
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    annelerinin evlat nöbetine iki aile daha katıldı!

    Çocuklarının aracılığıyla terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını belirten ailelerin, HDP il binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Evlat nöbetine iki ailenin daha katılmasıyla sayı 176'ya yükseldi.

    Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı!

    Çocuklarının aracılığıyla terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını belirten ailelerin, HDP il binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

    Evlat nöbetine iki ailenin daha katılmasıyla çocuklarını kavuşmayı bekleyen aile sayısı 176'ya yükseldi.

    "İNANÇLILAR, CESURLAR, 176 OLDULAR..."
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Diyarbakır anneleri her gün büyüyor İki aile daha katıldı... İnançlılar, Cesurlar, 176 oldular... Mücadelelerine saygı ve şükranla" ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine iki aile daha katıldı!