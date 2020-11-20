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    • 20.11.2020 14:44
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    Başkan Erdoğan'dan ilk paylaşımı!

    Twitter Fleet özelliğinin ’de de kullanıma açılmasının ardından Başkan ilk paylaşımını yaptı. Erdoğan manzarası ile “” paylaşımını yaparken söz konusu özelliği kullanan ilk siyasi isim oldu.

    Başkan Erdoğan'dan ilk Twitter Fleets paylaşımı!

    Instagram, ve Facebook'ta kullanılan 'hikaye' özelliği, dün itibarıyla Twitter'da da aktif hale gelerek 'deki kullanıcılara açıldı. 24 saat içinde silinen paylaşımlar olarak bilinen hikaye özelliği, Twitter'da 'Fleet" adıyla yer alıyor.

    Bu yeniliğin ardından birçok kullanıcı bu özelliği kullanmaya başlarken, Cumhurbaşkanı da bugün ilk Fleet'ini paylaştı.

    Başkan Erdoğan, "" yazısının yer aldığı bir fotoğraf ile cuma mesajı yayınladı.

    TWİTTER FLEETS NEDİR?
    24 saat içinde silinen paylaşımlar olarak bilinen "Story" ya da Türkçe çevirisyle "Hikayeler" özelliği Twitter'da "Fleets" adıyla var olacak. Türkçe'ye "Filolar" olarak çevrilen ile 24 saat içerisinde kaybolacak Fleet'ler oluşturulacak. Tıpkı Instagram'daki gibi Twitter uygulamasının hemen üstünde, yuvarlak profil resimleriyle birlikte sıralanacak. Ayrıca anasayfadaki bir tweet de Twitter Fleets'te hikaye olarak paylaşılabilecek.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan ilk Twitter Fleets paylaşımı!